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Два филиала российского банка могут появиться в Китае

1:23
Экономика

Т-банк, ранее известный как "Тинькофф", анонсировал открытие двух филиалов в Китае — в Шанхае и Сиане.

Человек засовывает карту в банкомат
Фото: audiovisual.ec.europa.eu by Европейская Комиссия, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Человек засовывает карту в банкомат

Согласно информации, опубликованной на платформе Центра раскрытия корпоративной информации, совет директоров банка утвердил это решение. В рамках подготовки к запуску новых офисов Т-банк направил в Центральный банк ходатайства о согласовании кандидатур на должности управляющих.

В августе текущего года банк обратился за разрешением Центробанка на создание филиалов за пределами России. На тот момент страна, где планировалось открыть представительства, не уточнялась.

Открытие в Китае — не первый шаг Т-банка к глобализации. В 2021 году банк подавал заявку на получение лицензии для цифрового банка на Филиппинах. Несмотря на то, что проект не был реализован самим Т-банком, на его базе появился финтех-стартап Salmon, основанный бывшими топ-менеджерами компании Павлом Федоровым, Георгием Чесаковым и Раффи Монтемайором.

Финансовые эксперты рассматривают открытие филиалов в Китае как стратегический ход, позволяющий банку укрепить свои позиции на международной арене и компенсировать ограниченные возможности на европейском рынке.

Уточнения

Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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