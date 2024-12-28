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Более 1,5 миллиона детей в Великобритании учатся в школах, которым нужен капремонт

1:02
Экономика

Каждый шестой британский школьник посещает школу, которая нуждается в капитальном ремонте.

Школа
Фото: freepik.com by Drazen Zigic is licensed under Free More info
Школа

В связи с этим более 100 школьных зданий были закрыты в прошлом году.

Опасная ситуация наблюдается в Мидлендсе, где 30% школ признаны небезопасными, устаревшими или имеют значительное количество дефектов в зависимости от их размеров, сообщает The Guardian.

Правительственные программы по решению этой проблемы сталкиваются с трудностями. Программа реконструкции школ, запущенная в 2022 году с целью обновления 50 школ в год, к концу сентября завершила работы лишь в 24 учебных заведениях.

Ник Дэвис, программный директор Института государственного управления, заявил:

"В Великобритании на протяжении десятилетий не уделялось должного внимания инвестициям в здания государственного сектора. В 2010-х годах были значительно сокращены и без того ограниченные бюджеты".

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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