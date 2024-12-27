Где провести новогодний отпуск в России недорого и увлекательно

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Новогодние праздники — это особое время, когда можно отдохнуть и восстановить силы.

Фото: freepik.com by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Новый год

Однако зачастую затраты на поездки могут омрачить атмосферу этих чудесных дней. Тем не менее, отдых в России может быть не только доступным, но и по-настоящему увлекательным, если правильно подойти к выбору места для отпуска.

Мария Журавлева, PR-менеджер пресс-службы сервиса путешествий МТС Travel, в интервью "Ньюсинфо" рассказала, как оптимально спланировать новогодний отдых в России и при этом не потратить лишнего.

Эксперт отметила, что хотя времени до праздников остается всё меньше, существуют различные способы минимизировать расходы. Один из таких способов — выбрать менее популярные даты для вылета, например, 6-7 января, с возвращением в первые десятые числа. Как правило, такие поездки обходятся значительно дешевле, чем путешествия, запланированные на период с 29-30 декабря до конца праздников.

Ещё один совет от Журавлевой — рассмотреть возможность переноса отпуска на время после новогодних каникул. В этот период спрос на поездки снижается, что способствует уменьшению цен на билеты и массу предложений.

Она также порекомендовала обратить внимание на различные виды транспорта. В частности, железнодорожные билеты обычно стоят дешевле и менее подвержены росту цен в праздничные дни. А если вы планируете поездку с друзьями, то поездка на автомобиле может стать прекрасной альтернативой — можно избежать проблем, связанных с высоким спросом во время праздников.

Кроме того, Журавлева подчеркнула важность выбора тарифов без багажа и отслеживания специальных предложений от авиакомпаний. Это может значительно сократить ваши расходы, поскольку иногда предлагаются такие бонусы, как бесплатный провоз горнолыжного оборудования на курорты. Если учитывать все эти рекомендации, новогодние праздники можно провести с комфортом и удовольствием, не выходя за рамки бюджета.

Ярмарки, которые проходят в это холодное время года, действительно создают уникальную атмосферу и позволяют погрузиться в дух праздников. Манежная площадь в Санкт-Петербурге с ярмаркой, посвященной "Щелкунчику", является отличным местом для семейного отдыха. Выборг с ярмаркой "Новогодний калейдоскоп" станет находкой для тех, кто хочет почувствовать атмосферу европейских праздников. Калининградская ярмарка на острове Канта несомненно порадует любителей средневековой атмосферы.

Уточнения

Я́рмарка — регулярные празднично-образовательно-деловые события года, торжища широкого значения, организуемые в традиционно определённом месте.





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