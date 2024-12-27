Госдума оптимизирует расходы депутатов — в 2024 году вернулось 13,7% бюджета

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Государственная Дума сэкономила 1 млрд 372 млн рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

"Больше всего удалось сэкономить за счет проведения конкурсных процедур по закупке товаров, работ и услуг — 787 млн рублей. 305 млн сэкономили из фонда оплаты труда депутатов, их помощников и аппарата. Депутаты, когда отсутствуют, берут отпуск за свой счет", — рассказал на брифинге с журналистами Председатель ГД Вячеслав Володин.

Он отметил, что эта сумма является значительной — 13,7% от общего бюджета, и средства вернутся в государственный бюджет.

Оптимизация расходов депутатов во время работы в регионах позволила сэкономить 165 млн рублей, а сокращение затрат на командировки дало еще 3 млн. В частности, парламентарии стали чаще выбирать бюджетные авиабилеты вместо билетов бизнес-класса.

Кроме того, по словам Володина, отмена взносов в международные организации привела к экономии в размере 112 млн рублей, сообщает dumatv.ru.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.