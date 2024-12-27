Ежегодно после декабрьских корпоративов в Японии увеличивается число наездов на пешеходов

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пьяные люди, спящие прямо на тротуарах в центре Токио в пятницу вечером, привычное зрелище для японцев.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Вечеринка

Однако, когда пешеходы засыпают прямо посреди дороги, это может привести к серьезным последствиям.

С увеличением числа корпоративных встреч накануне Нового года растет и количество случаев, когда автомобили сбивают спящих на проезжей части. Это создает значительную угрозу как для пешеходов, так и для водителей.

Согласно данным Национального полицейского агентства, в 2023 году было зафиксировано 300 подобных инцидентов, в результате которых погибли 107 человек, из которых 77 находились в состоянии алкогольного опьянения.

В связи с этим команда экспертов министерства транспорта Японии приступила к проведению эксперимента с использованием манекена, чтобы выяснить, насколько быстро водители могут заметить человека, лежащего на дороге в ночное время, в условиях использования ближнего и дальнего света фар, сообщает The Japan Times.

Уточнения

Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.



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