Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Западу такое и не снилось: какой козырь у России на СВО?
Азелаиновая кислота: как избавиться от акне и выровнять тон кожи
Какие позы во сне способствуют ускоренному появлению морщин и старению кожи
Почему кошки не эгоисты: развенчиваем популярные заблуждения
История шампанского: как шампанское стало символом новогодней магии
Где провести новогодний отпуск в России недорого и увлекательно
Утренние корки на глазах: что это значит и как с этим бороться
Как вырастить идеальные баклажаны: сорта, которые стоит попробовать
Как приготовить котлеты, которые не развалятся на сковороде

Вучич уверен, что Северному потоку остался год до запуска

1:02
Экономика

Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год, сообщает EADaily.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Он связывает этот прогноз с приходом к власти Дональда Трампа в США и считает, что его влияние отразится на мировой политике и конфликте на Украине. Вучич подчеркивает, что Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.

Что касается Германии, то она поддерживала свою конкурентоспособность благодаря дешевому газу из России. Однако сейчас процесс энергоперехода идет медленно, и стоимость энергии высокая.

Американский инвестор Стивен Линч подал заявку на участие в торгах по проекту "Северный поток — 2", отмечая свой опыт в заключении сделок в России. 

Nord Stream 2 AG планирует восстановить газопровод к 2030 году. Он может прослужить до 50 лет, если геополитическая ситуация стабилизируется и спрос на энергоносители в Западной Европе останется высоким.

Уточнения

«Се́верный пото́к — (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой
Садоводство, цветоводство
Чтобы победить слизней раз и навсегда, используйте этот простой настой Аудио 
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
Российский шоу-бизнес
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Мотоцикл Pannonia. Легендарный венгерский железный конь на русских просторах Дмитрий Плотников Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова
Если в квартире никто не живёт: надо ли платить за ЖКХ и как сэкономить
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Самые умные питомцы: рейтинг, который вас удивит
Инновационные материалы в производстве мебели: новые горизонты для покупателей
Как приготовить намазку из сельди вместо икры
Будущее российско-германских отношений в опасности. К чему приведёт роспуск Бундестага?
Автомобили, которые сложно продать: топ причин низкого спроса
США могут объявить о новом пакете помощи для Украины: что туда войдёт?
Как стресс влияет на поведение вашей собаки
Рассказываем, как предотвратить поломку веток плодовых деревьев в зимний период
Речь Путина на саммите СНГ вызвала внезапный эффект, заметили на Западе
Фон дер Ляйен пришлось покраснеть из-за вопроса о России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.