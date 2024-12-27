Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год, сообщает EADaily.
Он связывает этот прогноз с приходом к власти Дональда Трампа в США и считает, что его влияние отразится на мировой политике и конфликте на Украине. Вучич подчеркивает, что Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.
Что касается Германии, то она поддерживала свою конкурентоспособность благодаря дешевому газу из России. Однако сейчас процесс энергоперехода идет медленно, и стоимость энергии высокая.
Американский инвестор Стивен Линч подал заявку на участие в торгах по проекту "Северный поток — 2", отмечая свой опыт в заключении сделок в России.
Nord Stream 2 AG планирует восстановить газопровод к 2030 году. Он может прослужить до 50 лет, если геополитическая ситуация стабилизируется и спрос на энергоносители в Западной Европе останется высоким.
«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.
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