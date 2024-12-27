Вучич уверен, что Северному потоку остался год до запуска

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Сербии Александр Вучич предрек запуск "Северного потока" через год, сообщает EADaily.

Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Компания Nord Stream

Он связывает этот прогноз с приходом к власти Дональда Трампа в США и считает, что его влияние отразится на мировой политике и конфликте на Украине. Вучич подчеркивает, что Европе необходимо адаптироваться к новым условиям.

Что касается Германии, то она поддерживала свою конкурентоспособность благодаря дешевому газу из России. Однако сейчас процесс энергоперехода идет медленно, и стоимость энергии высокая.

Американский инвестор Стивен Линч подал заявку на участие в торгах по проекту "Северный поток — 2", отмечая свой опыт в заключении сделок в России.

Nord Stream 2 AG планирует восстановить газопровод к 2030 году. Он может прослужить до 50 лет, если геополитическая ситуация стабилизируется и спрос на энергоносители в Западной Европе останется высоким.

Уточнения

«Се́верный пото́к — 1» (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.





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