Китай планирует построить крупнейшую в мире ГЭС вблизи спорной границы с Индией

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Китая одобрили строительство гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибете.

Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info Гидроэлектростанция

Плотина станет самой большой в мире, а стоимость проекта составит 1 триллион юаней (137 миллиардов долларов). Это будет один из самых дорогостоящих инфраструктурных проектов в истории, пишет Bloomberg со ссылкой на "Синьхуа".

Строительство плотины может вызвать напряженность в отношениях между Китаем и Индией, так как река Ярлунг Цангпо протекает через спорную территорию Аруначал-Прадеш и впадает в одну из крупнейших рек Индии.

Двусторонние отношения только недавно стабилизировались после пограничного столкновения в июне 2020 года, в результате которого погибли около 20 индийцев и по меньшей мере четыре китайца.

По словам Дэвида Фишмана из шанхайской консалтинговой фирмы Lantau Group, специализирующейся на энергетике, реализация проекта займет не менее десяти лет. Китай продолжит поддерживать связь со странами, расположенными ниже по течению реки, по существующим каналам.

Уточнения

Тибе́т — район Центральной Азии, расположен на Тибетском нагорье.





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