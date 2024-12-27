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Экономическая стратегия Дональда Трампа может вызвать рост инфляции

1:22
Экономика

Доцент философского факультета МГУ и политолог Борис Межуев обсудил с MoneyTimes.Ru риски для экономики США, связанные с программой Дональда Трампа.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Vadon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дональд Трамп

Эксперт назвал два ключевых макроэкономических показателя, которые помогут оценить её влияние на экономику страны.

По мнению эксперта, основной риск — введение протекционистских пошлин. Из-за роста тарифов на товары из Китая и Европы увеличатся цены, что приведёт к удорожанию денег и росту инфляции. Это может создать напряжённость в отношениях между Федеральной резервной системой и сторонниками протекционизма в экономической команде Трампа, такими как Питер Наварра. ФРС будет пытаться ослабить эту политику, учитывая возможные инфляционные риски.

Два ключевых макроэкономических индикатора, по мнению Межуева, важны: цены на энергоносители и уровень безработицы. У американских избирателей в центре внимания цены на бензин.

Безработица — важный показатель состояния экономики страны. Снижение зависимости от импорта, особенно китайского, станет ещё одним свидетельством успеха экономической программы Трампа. Но, как считает специалист, оценить влияние этой зависимости с помощью макроэкономических данных весьма непросто.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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