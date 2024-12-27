В одном из магазинов Екатеринбурга огурцы предлагают по цене говядины

Перед новогодними праздниками в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга появился необычный товар — огурцы по очень высокой цене.
Цена килограмма овощей оказалась выше, чем у килограмма высококачественной говядины. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на издание E1.RU.
Один из городских магазинов предлагает жителям купить огурцы по цене 750 рублей за килограмм. На ценнике указано, что эти дорогие овощи привезены из столицы.
Ранее сообщалось, что цены на треску, пикшу, палтус и морепродукты превышают уровень инфляции. Увеличение стоимости трески связано со снижением объемов её вылова.
Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России.
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