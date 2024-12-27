Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хинштейн появился на встрече с жителями Курской области в форме с погонами
Хроническая бессонница: узнайте, как вернуть себе сон
Жители Кемерово увидели в устроенном птицами авиашоу плохую примету
Как завоевать любовь кошки: основные правила
Неужели накипь так опасна? Узнайте, почему важно очищать чайник
Российский миллиардер заявил о готовности выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16
Западные ПВО и ПРО бесполезны: в США визуализировали атаку Орешника
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
ВСУ ночью дважды пытались атаковать спиртзавод в Тульской области

В одном из магазинов Екатеринбурга огурцы предлагают по цене говядины

0:46
Экономика

Перед новогодними праздниками в одном из продуктовых магазинов Екатеринбурга появился необычный товар — огурцы по очень высокой цене.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Цена килограмма овощей оказалась выше, чем у килограмма высококачественной говядины. Об этом сообщает "Царьград" со ссылкой на издание E1.RU.

Один из городских магазинов предлагает жителям купить огурцы по цене 750 рублей за килограмм. На ценнике указано, что эти дорогие овощи привезены из столицы.

Ранее сообщалось, что цены на треску, пикшу, палтус и морепродукты превышают уровень инфляции. Увеличение стоимости трески связано со снижением объемов её вылова.

Уточнения

Екатеринбу́рг (с 14 октября 1924 по 23 сентября 1991 — Свердло́вск) — третий по площади и четвёртый по численности населения город-миллионер в России.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Еда и рецепты
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Жители Кемерово увидели в устроенном птицами авиашоу плохую примету
От анализа к решениям: Анастасия Шагун делится эффективными подходами в проектировании образовательных платформ
Как завоевать любовь кошки: основные правила
Неужели накипь так опасна? Узнайте, почему важно очищать чайник
Российский миллиардер заявил о готовности выплатить 15 миллионов рублей за сбитый F-16
В одном из магазинов Екатеринбурга огурцы предлагают по цене говядины
Западные ПВО и ПРО бесполезны: в США визуализировали атаку Орешника
Лёгкое меню на Новый год: советы для встречи Зелёной Змеи
ВСУ ночью дважды пытались атаковать спиртзавод в Тульской области
Медведев ответил на отказ норвежского судна спасать российских моряков с сухогруза фразой «это прощать нельзя»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.