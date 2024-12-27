Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chevrolet Monza: стильный конкурент Lada за разумные деньги
Картофель для оливье за 5 минут: секрет новогоднего салата
Как спасти диван от кошки: рецепт отпугивающего средства
Зумба: танец, кардио и лёгкий путь к стройности
Россиян предупредили об опасности елочных игрушек
Солёные огурцы могут быть опасны для здоровья — теледоктор Малышева объяснила причину
Сколько можно набрать жира при переедании в новогоднюю ночь?
Судебные баталии: можно ли разделить самовольные постройки при разводе
Критические неисправности автомобиля: 5 причин остановиться

Финансист Виталий Манжос объяснил, почему банки начали уменьшать ставки по вкладам накануне Нового года

Экономика

Банки традиционно в конце года повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь средства россиян. В декабре 2024 года ставки достигали 23-26%.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Ожидалось ужесточение политики Центрального банка на заседании 20 декабря, но ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банки снизили доходность депозитов на 0,5-2%, хотя на рынке всё еще можно найти вклады с доходностью до 24%, сообщают "Известия" со ссылкой на финансиста Виталия Манжоса. Сокращение доходности связано с неожиданным решением ЦБ. Приток средств на депозиты остается значительным, но банки не могут сильно поднимать ставки.

Россияне перешли на сберегательную модель, вложив более 7 трлн рублей на депозиты. Банки обычно зарабатывают на кредитах, ставки по которым достигают 34%, а за последние 10 месяцев было выдано менее 5 трлн рублей потребительских кредитов.

В ближайшие недели или месяцы ожидается стагнация ставок по депозитам, так как ЦБ не планирует значительно изменять ключевую ставку без необходимости.

В период после новогодних праздников ставка может оставаться на уровне 21%.

Прогнозируется, что к концу следующего года ставка снизится до 16%.

В текущих условиях стоит обратить внимание на корпоративные облигации и ОФЗ с фиксированным купоном, которые позволяют зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Российский шоу-бизнес
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу Аудио 
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости
Наука и техника
У вас есть старая Nokia 3310? Эксперты рассказали о её текущей стоимости Аудио 
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Российский шоу-бизнес
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
Моложе на 10 лет: опасные стрижки для женщин старше 50 и как их заменить
Эксперт назвала подходящие имена для знака зодиака Козерог
Армия России фактически вышла на трассу Покровск - Днепропетровск
Детская операция — стресс на всю жизнь: чем опасно удаление миндалин в детстве
Кошачий стресс: что вызывает ненависть к закрытым пространствам
Прохор Шаляпин рассказал, за чей счёт полетит на Мальдивы
Чем подкормить огурцы при посадке: секрет хорошего урожая
Как удалить пятна с сидений за 5 минут
Как найти источник неприятного запаха в квартире
Что подать на стол в новогоднюю ночь 2025: советы по меню
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.