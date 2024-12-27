Финансист Виталий Манжос объяснил, почему банки начали уменьшать ставки по вкладам накануне Нового года

Банки традиционно в конце года повышают ставки по вкладам, чтобы привлечь средства россиян. В декабре 2024 года ставки достигали 23-26%.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

Ожидалось ужесточение политики Центрального банка на заседании 20 декабря, но ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 21%. Банки снизили доходность депозитов на 0,5-2%, хотя на рынке всё еще можно найти вклады с доходностью до 24%, сообщают "Известия" со ссылкой на финансиста Виталия Манжоса. Сокращение доходности связано с неожиданным решением ЦБ. Приток средств на депозиты остается значительным, но банки не могут сильно поднимать ставки.

Россияне перешли на сберегательную модель, вложив более 7 трлн рублей на депозиты. Банки обычно зарабатывают на кредитах, ставки по которым достигают 34%, а за последние 10 месяцев было выдано менее 5 трлн рублей потребительских кредитов.

В ближайшие недели или месяцы ожидается стагнация ставок по депозитам, так как ЦБ не планирует значительно изменять ключевую ставку без необходимости.

В период после новогодних праздников ставка может оставаться на уровне 21%.

Прогнозируется, что к концу следующего года ставка снизится до 16%.

В текущих условиях стоит обратить внимание на корпоративные облигации и ОФЗ с фиксированным купоном, которые позволяют зафиксировать высокую доходность на несколько лет вперед.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





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