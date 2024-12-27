Ozon переезжает в Россию

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

27 декабря акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции компании с Кипра на Россию.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пункт выдачи заказов Ozon

Компания будет зарегистрирована в административном районе на острове Октябрьский Калининградской области и получит статус международной, сообщает РИА Твои новости.

В компании надеются завершить процесс редомициляции до конца 2025 года.

Редомициляция позволит снизить регуляторные риски на ключевом рынке, возобновить программу поощрения сотрудников опционами и упростить внутригрупповые транзакции. В компании подчеркнули, что данное решение не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет.





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