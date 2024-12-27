Ozon переезжает в Россию

27 декабря акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции компании с Кипра на Россию.
Компания будет зарегистрирована в административном районе на острове Октябрьский Калининградской области и получит статус международной, сообщает РИА Твои новости.
В компании надеются завершить процесс редомициляции до конца 2025 года.
Редомициляция позволит снизить регуляторные риски на ключевом рынке, возобновить программу поощрения сотрудников опционами и упростить внутригрупповые транзакции. В компании подчеркнули, что данное решение не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon.
Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.