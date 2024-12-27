Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, сколько стоит самая дорогая квартира в России
Поменяйте интерьер за 10 минут: 5 простых и дешевых идей
Напитки, которые снижают риск онкологии
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью

Ozon переезжает в Россию

0:45
Экономика

27 декабря акционеры Ozon приняли решение о смене юрисдикции компании с Кипра на Россию.

Пункт выдачи заказов Ozon
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт выдачи заказов Ozon

Компания будет зарегистрирована в административном районе на острове Октябрьский Калининградской области и получит статус международной, сообщает РИА Твои новости.

В компании надеются завершить процесс редомициляции до конца 2025 года.

Редомициляция позволит снизить регуляторные риски на ключевом рынке, возобновить программу поощрения сотрудников опционами и упростить внутригрупповые транзакции. В компании подчеркнули, что данное решение не повлияет на стратегию развития и операционную деятельность Ozon.

Уточнения

Ozon («Озо́н») — российский маркетплейс. Основан в 1998 году как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Российский шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным Аудио 
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева
Российский шоу-бизнес
Ведущий популярного музыкального шоу на НТВ рассказал, появится ли в новом сезоне Ивлеева Аудио 
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Шоу-бизнес
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи Аудио 
Популярное
Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным

Певец Сергей Лазарев рассказал о своих антипатиях в еде.

Сергей Лазарев рассказал, какие блюда не будет есть даже голодным
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Друг Яниса Тиммы рассказал о судьбе телефона баскетболиста
Сын Яниса Тиммы может претендовать на имущество Анны Седоковой
ECONews: Россия может резко сократить экспорт газа из-за перехода на белый водород
Неприятные вопросы по затонувшему судну Урса Майор назревают в адрес Оборонлогистики Любовь Степушова Можно ли покупать машину, которая использовалась в такси или каршеринге? Дмитрий Плотников Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Цены на российский сжиженный газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС
Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Готовим на гарнир картофель по-итальянски, от которого ваши дети и гости будут в восторге
Последние материалы
В Китае пообещали отреагировать на очередные санкции ЕС против России
Устойчивые и вкусные: лучшие сорта томатов для вашего огорода
ВСУ подтвердили свою главную проблему — нехватку личного состава
Осветление кожи: как избавиться от пятен на локтях и подмышках
Эффективные упражнения для стройного и подтянутого тела
Этот простой рецепт улучшит здоровье ваших цветов
Укачивает после работы за компьютером: как справиться с кибер-болезнью
Единственное животное на Земле, которое не нуждается в дыхании
Какие инфекции передаются от кошек и как их избежать
Новогодние авиарейсы «Победы» стали платными для сказочных персонажей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.