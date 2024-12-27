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В России заработает обновлённый лесной реестр

1:19
Экономика

С начала 2025 года в России будет запущен обновленный единый государственный лесной реестр. Благодаря новым технологиям мониторинга удалось сократить незаконную вырубку леса в 2,5 раза.

Тайга
Фото: unsplash.com by Mike Petrucci, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайга

Ведущий инженер отдела особо охраняемых природных территорий Вадим Веденяпин в интервью NewsInfo. Ru положительно оценил перспективы нового реестра.

Он подчеркнул важность мониторинга для развития лесного хозяйства. Формирование реестра является важным шагом в цифровой трансформации лесного сектора России.

Власти усовершенствовали систему ЛесЕГАИС, которая используется для оформления электронных сопроводительных документов на каждую партию древесины.

Учет и отчетность в лесной отрасли имеют большое значение из-за объемов лесных ресурсов. Электронная система объединила данные о лесничествах, древесине, сделках с ней и продукции её переработки.

Она также включает информацию о пунктах складирования заготовленной древесины и объектах лесопереработки. В систему внесены лесные карты, аналитическая информация и другие полезные сведения, рассказал эксперт.
 

Уточнения

Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система, информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, производимых регистратором.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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