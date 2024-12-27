В России заработает обновлённый лесной реестр

С начала 2025 года в России будет запущен обновленный единый государственный лесной реестр. Благодаря новым технологиям мониторинга удалось сократить незаконную вырубку леса в 2,5 раза.
Ведущий инженер отдела особо охраняемых природных территорий Вадим Веденяпин в интервью NewsInfo. Ru положительно оценил перспективы нового реестра.
Он подчеркнул важность мониторинга для развития лесного хозяйства. Формирование реестра является важным шагом в цифровой трансформации лесного сектора России.
Власти усовершенствовали систему ЛесЕГАИС, которая используется для оформления электронных сопроводительных документов на каждую партию древесины.
Учет и отчетность в лесной отрасли имеют большое значение из-за объемов лесных ресурсов. Электронная система объединила данные о лесничествах, древесине, сделках с ней и продукции её переработки.
Она также включает информацию о пунктах складирования заготовленной древесины и объектах лесопереработки. В систему внесены лесные карты, аналитическая информация и другие полезные сведения, рассказал эксперт.
Реестр — форма систематизации, учёта; список, перечень, опись, система, информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в книгах учёта, производимых регистратором.
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