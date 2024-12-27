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Как создать устойчивый бюджет и контролировать расходы — мнение эксперта

2:01
Экономика

Первое и наиболее важное правило финансового управления заключается в том, что необходимо жить по средствам.

Свинья-копилка и монеты на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Свинья-копилка и монеты на столе

Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономике управляющей компании "Альфа Капитал", в интервью MoneyTimes.Ru рассказал об эффективных стратегиях финансового планирования.

По словам эксперта, потребительские кредиты могут значительно сократить реальные финансовые возможности. Лучший способ финансировать крупные покупки — это использовать накопленные средства.

Для достижения финансовых целей рекомендуется ориентироваться на долгосрочные инвестиции. Финансовое планирование не подразумевает рискованных спекуляций и не требует мгновенных результатов.

Следует уделять внимание сбережениям и выбирать безопасные инвестиционные инструменты, а также тщательно планировать расходы. Инфляция, безусловно, влияет на финансовое поведение людей, но стоит отметить, что рост зарплат часто опережает уровень инфляции.

Не стоит спешить с погашением кредитов, особенно если у них фиксированная процентная ставка, так как инфляция помогает снизить реальную стоимость задолженности.

Рекомендуется искать инвестиционные возможности, которые могут защитить ваш капитал от инфляционных рисков. Одна из серьёзных ошибок заключается в попытках быстро заработать на фондовом рынке. Участие в паспортных операциях и использование займов для торговых операций может привести к значительным потерям сбережений.

Пассивное инвестирование в надежные финансовые инструменты и доверительное управление активами составляют основу успешного подхода к финансовому управлению.

Современные технологии существенно упрощают процесс контроля за расходами и планирование бюджета. Важно подходить к распределению сбережений с осознанием значимости долгосрочных перспектив, подытожил Брагин.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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