Газпром заявил о планах добычи газа до XXII века

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская энергетическая компания "Газпром" планирует продолжать разработку некоторых газовых месторождений вплоть до 2134 года. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер во время совещания, посвященного предварительным итогам года.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Миллер отметил, что "Газпром" остаётся мировым лидером по запасам газа и активно восполняет свою ресурсную базу благодаря высокому коэффициенту прироста запасов к добыче.

"Нашим потребителям его (газа — прим. Pravda.ru) хватит на долгие-долгие годы. На некоторых месторождениях у нас с вами по проекту разработки будет добываться газ до 2134 года. И это только-только начало", — заявил он.

Миллер также подчеркнул, что долгосрочные запасы газа являются основой энергетической безопасности как для внутреннего рынка, так и для международных партнеров.

Уточнения

Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



Алексе́й Бори́сович Ми́ллер (род. 31 января 1962, Ленинград) — российский экономист и государственный деятель. Председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром». Кандидат экономических наук. Герой Труда Российской Федерации (2022).



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