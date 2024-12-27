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Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада

1:00
Экономика

Эксперт Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что текущие процентные ставки по банковским вкладам дают возможность жить на доходы от процентов. Однако для этого требуется внушительная сумма на депозите — не менее нескольких миллионов рублей.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Как уточнил аналитик, способность стать рантье определяется двумя ключевыми факторами: уровнем расходов семьи и действующими процентными ставками. Так, если семье необходимо 100 тысяч рублей в месяц для покрытия всех затрат, то при ставке в 20% годовых сумма вклада должна составлять чуть более 6,7 миллиона рублей.

При этом расчёт учитывает налог на доходы с вкладов при ключевой ставке 21%, пишет "Прайм".

Для обеспечения стабильного дохода на длительный срок, Зварич рекомендует выбирать вклады сроком от трёх до пяти лет с оптимальными условиями, что позволит избежать колебаний доходности.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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