Финансовая свобода! Подсчитано, сколько нужно денег, чтобы жить на проценты от банковского вклада

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Банки.ру Богдан Зварич объяснил, что текущие процентные ставки по банковским вкладам дают возможность жить на доходы от процентов. Однако для этого требуется внушительная сумма на депозите — не менее нескольких миллионов рублей.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Как уточнил аналитик, способность стать рантье определяется двумя ключевыми факторами: уровнем расходов семьи и действующими процентными ставками. Так, если семье необходимо 100 тысяч рублей в месяц для покрытия всех затрат, то при ставке в 20% годовых сумма вклада должна составлять чуть более 6,7 миллиона рублей.

При этом расчёт учитывает налог на доходы с вкладов при ключевой ставке 21%, пишет "Прайм".

Для обеспечения стабильного дохода на длительный срок, Зварич рекомендует выбирать вклады сроком от трёх до пяти лет с оптимальными условиями, что позволит избежать колебаний доходности.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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