Новогодний бонус: российским пенсионерам досрочно выплатят пенсии

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторым российским пенсионерам выплата за январь 2025 года будет произведена досрочно — уже в декабре текущего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР), уточнив, что такая мера касается тех, чья дата получения пенсии через банк выпадает на период с 1 по 9 января, совпадающий с новогодними праздниками.

Как пояснили "Известиям" в СФР, выплаты поступят на счета до 28 декабря. Это касается страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности.

Отмечается, что страховые пенсии за январь будут выплачены уже с учётом индексации. Следующая выплата для получателей будет только в феврале.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.



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