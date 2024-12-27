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Новогодний бонус: российским пенсионерам досрочно выплатят пенсии

0:48
Экономика

Некоторым российским пенсионерам выплата за январь 2025 года будет произведена досрочно — уже в декабре текущего года.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР), уточнив, что такая мера касается тех, чья дата получения пенсии через банк выпадает на период с 1 по 9 января, совпадающий с новогодними праздниками.

Как пояснили "Известиям" в СФР, выплаты поступят на счета до 28 декабря. Это касается страховых, социальных, накопительных пенсий, а также пенсий по старости и инвалидности.

Отмечается, что страховые пенсии за январь будут выплачены уже с учётом индексации. Следующая выплата для получателей будет только в феврале.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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