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Союзники США расширяют торговлю с Россией вопреки санкциям

1:20
Экономика

СМИ сообщили об активном росте торговых отношений между ключевыми партнёрами Соединённых Штатов и Россией.

перевозки
Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
перевозки

Как отмечает газета The New York Times, такие страны, как Индия и государства Персидского залива, значительно увеличили объёмы импорта российской нефти, что стало рекордным показателем.

Одновременно в Европе наблюдается низкая эффективность выполнения санкционных мер в отношении Москвы. Многие европейские страны либо не желают, либо не могут соблюдать ограничения.

Кроме того, крупнейшие государства Европы не смогли повысить объёмы производства вооружений до уровня, который позволил бы компенсировать предполагаемое снижение военной помощи Украине со стороны США.

Обозреватели издания подчеркнули, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда выразили недоверие к продолжению поставок оружия Украине, что лишь усложняет положение.

По словам журналистов, с начала специальной военной операции сотрудничество между США и их союзниками по вопросу Украины было нестабильным. Последние события лишь подтвердили, что союзы, организуемые Вашингтоном, оказались менее прочными и последовательными, чем рассчитывали администрация президента Джо Байдена.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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