Россия ставит золотой рекорд! Добыча вырастет до 328 тонн

Добыча золота в России к концу 2024 года увеличится на 2%, достигнув 328 тонн, говорится в исследовании агентства АКРА, на которое ссылается РИА "Новости". Стабильные объёмы свыше 300 тонн ежегодно сохраняются с 2019 года.
Эксперты отмечают, что золото станет более привлекательным для инвесторов на фоне глобальной инфляции, геополитической нестабильности и снижения доверия к основным резервным валютам. Это также поспособствует росту стоимости драгоценного металла.
Ранее предполагалось, что в 2025 году цены на серебро будут расти быстрее, чем на золото. Однако 17 декабря стоимость фьючерсов на золото впервые за неделю опустилась ниже отметки в 2650 долларов за тройскую унцию.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).
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