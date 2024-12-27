Россия ставит золотой рекорд! Добыча вырастет до 328 тонн

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Добыча золота в России к концу 2024 года увеличится на 2%, достигнув 328 тонн, говорится в исследовании агентства АКРА, на которое ссылается РИА "Новости". Стабильные объёмы свыше 300 тонн ежегодно сохраняются с 2019 года.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Эксперты отмечают, что золото станет более привлекательным для инвесторов на фоне глобальной инфляции, геополитической нестабильности и снижения доверия к основным резервным валютам. Это также поспособствует росту стоимости драгоценного металла.

Ранее предполагалось, что в 2025 году цены на серебро будут расти быстрее, чем на золото. Однако 17 декабря стоимость фьючерсов на золото впервые за неделю опустилась ниже отметки в 2650 долларов за тройскую унцию.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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