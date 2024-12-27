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Газпром приступил к пусконаладочным работам на 5-й линии Амурского ГПЗ

0:51
Экономика

Амурский газоперерабатывающий завод — один из самых крупных в мире по переработке природного газа.

газ
Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
газ

Это уникальный проект для российской газовой отрасли. Завод играет важную роль в поставках природного газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", сообщает ТАСС.

Стало известно, что "Газпром" приступил к пусконаладочным работам на пятой линии Амурского газоперерабатывающего завода.

Об этом рассказал руководитель холдинга Алексей Миллер на совещании, посвящённом итогам года. Он также отметил, что в 2024 году компания планирует добыть около 416 миллиардов кубометров газа — это на 61 миллиард больше, чем в прошлом году. При этом холдинг уделяет большое внимание переработке газа.

Уточнения

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC (Китай). Открытие состоялось 2 декабря 2019 года.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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