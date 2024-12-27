Доходы Египта от транзита судов через Суэцкий канал значительно сократились

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Египет потерял более 60% доходов от транзита судов через Суэцкий канал в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Gregor Rom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ суэцкий канал

Речь идёт о сумме примерно в $7 млрд, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа на встрече с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Рабиа подчеркнул, что кризис в акватории Красного моря и в районе Баб-эль-Мандебского пролива негативно повлиял на объёмы судоходства в канале и на стабильность всей мировой торговли. По его словам, прибыль от эксплуатации Суэцкого канала в 2024 году сократилась более чем на 60%, если сравнивать с предыдущим годом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп обратился к властям Панамы с требованием пересмотреть "абсурдно высокие" тарифы. Он предупредил, что если этого не произойдёт, то Панамский канал может перейти под контроль Соединённых Штатов Америки.

Уточнения

Суэ́цкий кана́л — бесшлюзовый судоходный канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное моря.



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