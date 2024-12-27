Доллару всё меньше доверяют — как изменилось распределение мировых валютных резервов

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доля доллара в мировых валютных резервах по итогам третьего квартала оказалась минимальной за последние 30 лет.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

Согласно информации, предоставленной Международным валютным фондом и проанализированной РИА Новости, центральные банки всё чаще отдают предпочтение евро, другим нерезервным валютам и японской иене. В течение июля-сентября доля доллара сократилась второй квартал подряд — на 0,85 процентного пункта. За год этот показатель снизился на 1,8 процентного пункта, достигнув 57,4% — самого низкого значения с 1995 года (более ранних данных у МВФ нет).

Кроме доллара, уменьшилась и доля швейцарского франка — с 0,2% в апреле-июне до 0,17%, что является минимальным уровнем с конца 2021 года. Выиграл от этого снижения позиций доллара и франка евро — его доля увеличилась до 20,02% в июле-сентябре с 19,75% в предыдущем квартале.

Уточнения



Международный валютный фонд, (МВФ) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



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