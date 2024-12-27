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Telegram и Tencent оформляют лицензии для работы в Малайзии

0:48
Экономика

Согласно информации, предоставленной Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа, Telegram и Tencent начали процесс получения лицензий для работы своих платформ на территории Малайзии.

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Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Ожидается, что обе компании смогут соответствовать требованиям для продолжения деятельности в стране, сообщает Bloomberg.

Малайзия присоединяется к усилиям правительств стран Азии, направленным на регулирование онлайн-платформ и привлечение технологических компаний к ответственности за распространение незаконного контента. Чиновники от Куала-Лумпура до Нью-Дели и Канберры всё чаще ищут способы контроля или ограничения социальных сетей, которые могут влиять на общественное мнение по чувствительным политическим вопросам.

Уточнения

Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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