Telegram и Tencent оформляют лицензии для работы в Малайзии

Согласно информации, предоставленной Малайзийской комиссией по коммуникациям и мультимедиа, Telegram и Tencent начали процесс получения лицензий для работы своих платформ на территории Малайзии.
Ожидается, что обе компании смогут соответствовать требованиям для продолжения деятельности в стране, сообщает Bloomberg.
Малайзия присоединяется к усилиям правительств стран Азии, направленным на регулирование онлайн-платформ и привлечение технологических компаний к ответственности за распространение незаконного контента. Чиновники от Куала-Лумпура до Нью-Дели и Канберры всё чаще ищут способы контроля или ограничения социальных сетей, которые могут влиять на общественное мнение по чувствительным политическим вопросам.
Telegram — кроссплатформенный мессенджер. Основан в 2013 году Павлом и Николаем Дуровыми.
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