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Рыба в российских магазинах бьёт рекорды по стоимости

1:33
Экономика

В России наблюдается резкий рост цен на рыбу, который не прекратится даже в 2025 году.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. По его словам, стоимость рыбы может вырасти на 5–20% в зависимости от ряда факторов. Основными из них являются инфляция и колебания валютных курсов, а также объемы вылова разных видов рыбы. Кроме того, важное значение имеют политические и экономические связи России с другими странами.

Цены на красную аквакультурную рыбу, такую как семга и форель, продолжат расти. Эта продукция всегда стоила в два-три раза дороже, чем дикий лосось. Два года назад возник дефицит этих видов рыбы из-за санкций, поскольку 70% потребляемых объемов импортировалось из-за границы, сообщает издание URA.RU.

Цены на такие виды, как треска, пикша, палтус и морепродукты превышают уровень инфляции. Увеличение стоимости трески связано со снижением объемов ее вылова. С 2021 года российская квота на вылов трески в Баренцевом море сократилась с 385 тыс. тонн до 194 тыс. тонн в 2024 году. В следующем году общий разрешённый улов станет еще меньше — 144,4 тыс. тонн.

Уточнения

Палтусы также палтусовые — общее название для пяти видов из трёх родов семейства камбаловых отряда камбалообразных, обитающих в северных морях.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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