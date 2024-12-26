Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая увеличил доходы от туризма на 21%

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом году Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая встретил рекордное количество туристов — 300 миллионов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом, согласно информации регионального управления культуры и туризма.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Китай

Доходы от туристической деятельности в регионе составили около 355,2 миллиарда юаней (примерно 49,4 миллиарда долларов США), увеличившись на 21% относительно прошлого года, сообщает "Синьхуа".

Синьцзян-Уйгурский автономный район, занимающий шестую часть территории страны, славится своими впечатляющими природными пейзажами: от величественных гор и глубоких каньонов до бескрайних пустынь и тихих озёр. Это идеальное направление для тех, кто интересуется как культурными, так и природными достопримечательностями, такими как горы Тянь-Шань, озеро Сайрам, руины Цзяохэ и Старый город Кашгар.

По словам Юй Цзе, заместителя директора департамента, Синьцзян-Уйгурский автономный район на протяжении многих лет остаётся привлекательным, инклюзивным и доступным туристическим направлением Китая.

Уточнения

Цзяохэ или Ярхото (кит. 交河故城) — руины города (городище) в долине Ярназ, в 10 км к западу от города Турфан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Город был столицей царства Джуши.



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