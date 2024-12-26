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Затраты родителей в сфере образования Японии достигли рекорда

1:02
Экономика

Согласно отчету министерства образования Японии, суммарные расходы детей на обучение в частных школах — от детского сада до старшей школы — составляют примерно 19,76 миллиона йен (около 12,5 млн рублей), что является рекордным показателем. 

Класс
Фото: web.archive.org by Сергей Алексеев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Класс

Опрос, проведённый в 2023 финансовом году и опубликованный в среду, стал первым сбором данных после предыдущего опроса в 2021 финансовом году, который оказался под влиянием пандемии COVID-19.

Считается, что возобновление школьных поездок и программ обучения за границей после ослабления пандемийных ограничений способствовало увеличению расходов.

Даже в государственных школах общие затраты достигли исторического максимума и составили около 5,96 миллиона йен (около 3 700 000 рублей), сообщает The Japan Times.

Уточнения

Расходы — затраты в процессе хозяйственной деятельности, приводящие к уменьшению средств или увеличению долга.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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