Эксперт ВШЭ рассказал, как защититься от инфляции

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В интервью MoneyTimes.Ru финансист Высшей школы экономики Евгений Коган рассказал о ключевых трудностях, с которыми сталкиваются россияне в сфере потребления.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Особое внимание он уделил росту цен на продукты питания, такие как картофель, масло и яйца, что вызывает серьезное беспокойство у населения. Продовольствие остается наиболее болезненной темой, наряду с повышением цен на транспорт, коммунальные услуги и другие жизненно важные сферы.

Коган предложил несколько стратегий для защиты от инфляции. Среди них — использование облигаций-флоатеров, доходность которых привязана к росту процентных ставок, а также инвестирование в золото, чья стоимость стабильно растет на мировых рынках. Еще одним надежным активом он назвал недвижимость, которая сохраняет ценность даже в условиях инфляции.

Кроме того, Коган рекомендует обращать внимание на акции компаний, способных перекладывать свои затраты на потребителей. Такие компании, по его словам, легче адаптируются к изменяющимся экономическим условиям и продолжают расти.

Говоря об инфляции, финансист отметил, что россияне, осознавая ее долговременный характер, будут больше тратить на приобретение активов, которые могут вырасти в цене, например, недвижимости или иностранной валюты. При этом он подчеркивает, что базовые привычки населения вряд ли существенно изменятся.

Коган также объяснил природу инфляции как роста цен на все виды потребляемых благ, делая различие между официальной инфляцией, рассчитанной Росстатом, и субъективными ощущениями людей. Он советует учитывать долгосрочные цели, такие как накопления на старость или образование детей, чтобы лучше адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям. Несмотря на инфляцию, Коган уверен, что люди найдут способы приспособиться, используя доступные финансовые инструменты.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.