Наличные деньги в России останутся, несмотря на цифровизацию

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Внедрение цифрового рубля в России не отменит использование наличных денег.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопросы студентов Финансового университета при правительстве РФ.

"Будет ли отказ от наличного рубля? Нет, не будет. Будет ли расширяться использование цифрового рубля? Будет. У нас в стране будут наличные, безналичные и цифровые рубли. Мы с центральным банком постоянно обсуждаем развитие этого инструмента", — отметил Силуанов в беседе с корреспондентом "Российской газеты".

Министр подчеркнул удобство и надежность цифрового рубля, особенно в контексте трансграничных расчетов. Он также добавил, что цифровой рубль позволит внедрять смарт-контракты, что обеспечит прозрачность и контроль за его использованием, что особенно важно для государственных бюджетных процессов.

Для граждан цифровой рубль станет инструментом, обеспечивающим надежные и бесплатные транзакции, пояснил глава Минфина.

Еще одним преимуществом цифрового рубля является его защита от контроля банков недружественных стран при проведении трансграничных платежей, отметил Силуанов, передает RG.RU.

Уточнения

Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль).



Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист.



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