Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеи новогодних подарков для тех, кто живёт своим участком
Синдром мёртвой ягодицы: что это такое и как и ним бороться?
Секреты использования ретинола: все, что нужно знать
Ангелина Вовк переживает, что умная девочка Бузова скатится до уровня Инстасамки
Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?
Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации
Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее

Что влияет на стоимость бензина в России

1:59
Экономика

Рост цен на бензин в России стал привычным и постоянным процессом.

Женщина заправляет машину
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина заправляет машину

В отличие от стран Европы и США, падение цен на нефть не приводит к снижению стоимости топлива внутри страны. Увеличение цен в значительной степени соответствует уровню инфляции, который является одним из основных показателей для правительства, сообщил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве России, в разговоре с NewsInfo.Ru.

Государство активно контролирует рынок, чтобы предупредить резкий рост цен. В конце года ожидается индексация цен на топливо в рамках инфляционных процессов. С 1 марта было введено ограничение на экспорт бензина, а также увеличены объемы реализации дизельного топлива на бирже.

По словам эксперта, одной из причин роста цен является увеличение расходов на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, вызванное санкциями. В некоторых регионах наблюдается нехватка топлива, что связано как с плановыми, так и с внеплановыми простоями НПЗ. Кроме того, существует значительное увеличение налогов и акцизов, особенно на бензин и дизельное горючее.

Цена нефти имеет минимальное влияние на стоимость топлива в России. В структуре цен литра бензина и дизеля налоги и сборы составляют 70-80%. Внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов также стали следствием атак на объекты, занимающиеся топливом.

Демпфирующий механизм по-прежнему остается основным инструментом регулирования цен, но возникают вопросы относительно его эффективности. Стоимость топлива оказывает прямое влияние на инфляцию, так как входит в себестоимость многих товаров и услуг. Поэтому регулирование цен на топливо продолжает сохранять высокую социальную значимость.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас
Еда и рецепты
Салат с курицей и черносливом, который покорит вас Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Недвижимость
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Москвич-2140. Легендарный советский автомобиль рабочего класса Дмитрий Плотников Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Дима Билан хочет отказаться от псевдонима, который взял в начале нулевых
Последние материалы
Идеи новогодних подарков для тех, кто живёт своим участком
Синдром мёртвой ягодицы: что это такое и как и ним бороться?
Секреты использования ретинола: все, что нужно знать
На границе Узбекистана с Казахстаном и Киргизией существует сеть опасных для РФ тоннелей
Ангелина Вовк переживает, что умная девочка Бузова скатится до уровня Инстасамки
Россия слишком мягка к противнику: что народ РФ раздражает в политике по проведению СВО?
Этот настой помогает всходам справиться с инфекциями
Ксения Бородина рассказала, как бывший муж представил их дочери свою новую избранницу
Как тренироваться при большом лишнем весе: советы и рекомендации
Новый год на подходе: почему мы ощущаем его приближение всё быстрее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.