Что влияет на стоимость бензина в России

1:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рост цен на бензин в России стал привычным и постоянным процессом.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заправляет машину

В отличие от стран Европы и США, падение цен на нефть не приводит к снижению стоимости топлива внутри страны. Увеличение цен в значительной степени соответствует уровню инфляции, который является одним из основных показателей для правительства, сообщил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве России, в разговоре с NewsInfo.Ru.

Государство активно контролирует рынок, чтобы предупредить резкий рост цен. В конце года ожидается индексация цен на топливо в рамках инфляционных процессов. С 1 марта было введено ограничение на экспорт бензина, а также увеличены объемы реализации дизельного топлива на бирже.

По словам эксперта, одной из причин роста цен является увеличение расходов на ремонт нефтеперерабатывающих заводов, вызванное санкциями. В некоторых регионах наблюдается нехватка топлива, что связано как с плановыми, так и с внеплановыми простоями НПЗ. Кроме того, существует значительное увеличение налогов и акцизов, особенно на бензин и дизельное горючее.

Цена нефти имеет минимальное влияние на стоимость топлива в России. В структуре цен литра бензина и дизеля налоги и сборы составляют 70-80%. Внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов также стали следствием атак на объекты, занимающиеся топливом.

Демпфирующий механизм по-прежнему остается основным инструментом регулирования цен, но возникают вопросы относительно его эффективности. Стоимость топлива оказывает прямое влияние на инфляцию, так как входит в себестоимость многих товаров и услуг. Поэтому регулирование цен на топливо продолжает сохранять высокую социальную значимость.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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