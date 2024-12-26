Какие кредиты будут популярны в ближайшие месяцы — мнение эксперта

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кредиты продолжают оставаться востребованными среди россиян, несмотря на снижение объемов выдачи некоторых кредитных продуктов к концу 2024 года.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заполняет договор

Алексей Волков, экономист и директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, рассказал корреспонденту Общественной Службы Новостей о лучших вариантах кредитования в предстоящем году.

Спрос, по мнению эксперта, будет сохраняться в тех сегментах, где действуют льготные программы, особенно в сфере ипотеки.

Волков также подчеркнул, что наибольшей популярностью сегодня пользуются потребительские кредиты, поскольку банки выдвигают к их получателям менее строгие требования по сравнению с залоговыми кредитами, такими как ипотека или автокредиты.

Уточнения

Сегмент (от лат. segmentum — отрезок, полоса, от seco — режу, рассекаю) — часть чего-либо, например, сегмент рынка.





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