Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Наличие кошки в доме связали с риском шизофрении
Как сохранить саженцы плодовых деревьев при зимних морозах
Фитнес для беременных: как заниматься без вреда для здоровья
Доктор Мясников развеял популярный миф о сливочном масле
Лучший картофельный гратен: минимальный набор ингредиентов
Экзопланеты легче ваты: система Kepler-51 пополнилась новым миром
Из чего состоит счастье: мнение психолога
Как узнать, скручен ли пробег у автомобиля
Какие кредиты будут популярны в ближайшие месяцы — мнение эксперта

Газпром преодолел убытки и установил новые финансовые рекорды

1:27
Экономика

После значительных финансовых потерь в 2022 году компания "Газпром" сумела восстановить свои позиции и даже превысить ранее ожидаемые доходы, достигнув отметки в 46 миллиардов долларов.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Ключевым моментом в этом успехе стали закупки газа европейскими странами, которые приобрели российское топливо в максимальных объёмах, доступных через действующие газопроводы, пишет "Взгляд".

Однако утрата маршрута поставок газа через Украину может оказать негативное воздействие на финансовую стабильность компании.

Заместитель председателя правления "Газпрома", Фамил Садыгов, отметил, что доходы от реализации газа достигли 4,6 триллиона рублей (примерно 45,8 миллиарда долларов), что на 155 миллиардов рублей больше, чем изначально ожидалось.

С начала 2023 года экспорт российского газа в Европу значительно возрос: за 11 месяцев поставки увеличились на 26%, составив 30,3 миллиарда кубометров.

Прогнозируется, что итоговые объёмы поставок могут варьироваться от 31 до 33 миллиардов кубометров. Если учитывать также поставки сжиженного природного газа, общие поставки могут достигнуть до 52 миллиардов кубометров.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован
Банки
Центральный Банк РФ не справляется с главным вызовом страны и будет реформирован Аудио 
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой
Шоу-бизнес
Миллиардер Лебедев расстался с многодетной матерью Леной Перминовой Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Лавров дал чёткий ответ на вопрос, каким будет мирный договор с США по Украине Любовь Степушова Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
5 способов выглядеть элегантно на празднике, не напрягаясь
Любовь: научно-романтический расчет
Земельный сертификат для многодетных: как получить и что для этого нужно
Лера Кудрявцева показала лицо своего внука Льва от сына Жана
Две новые планеты: почему они не смогут стать второй Землёй
31 декабря театр Модерн приглашает на семейную комедию Юрия Грымова Масквичи
Эксперты назвали самые необычные районы мира
Уникальный старинный храм Владимирской области, исполняющий заветные желания
Рецепт запеканки, который возвращает в детство
Три признака привязанности кошки к вам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.