Газпром преодолел убытки и установил новые финансовые рекорды

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

После значительных финансовых потерь в 2022 году компания "Газпром" сумела восстановить свои позиции и даже превысить ранее ожидаемые доходы, достигнув отметки в 46 миллиардов долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Ключевым моментом в этом успехе стали закупки газа европейскими странами, которые приобрели российское топливо в максимальных объёмах, доступных через действующие газопроводы, пишет "Взгляд".

Однако утрата маршрута поставок газа через Украину может оказать негативное воздействие на финансовую стабильность компании.

Заместитель председателя правления "Газпрома", Фамил Садыгов, отметил, что доходы от реализации газа достигли 4,6 триллиона рублей (примерно 45,8 миллиарда долларов), что на 155 миллиардов рублей больше, чем изначально ожидалось.

С начала 2023 года экспорт российского газа в Европу значительно возрос: за 11 месяцев поставки увеличились на 26%, составив 30,3 миллиарда кубометров.

Прогнозируется, что итоговые объёмы поставок могут варьироваться от 31 до 33 миллиардов кубометров. Если учитывать также поставки сжиженного природного газа, общие поставки могут достигнуть до 52 миллиардов кубометров.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.





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