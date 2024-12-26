AliExpress International и Gmarket создают совместное предприятие с E-Mart

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Alibaba Group (Китай) решила объединить южнокорейские подразделения с платформой электронной коммерции E-Mart (Южная Корея).

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Офис

Это объединение позволит успешнее конкурировать на динамично развивающемся рынке онлайн-торговли в стране. Согласно заявлению E-Mart на фондовой бирже, которое подтверждает сообщение Bloomberg News, AliExpress International и Gmarket создают совместное предприятие с равными долями участия — 50 на 50.

Компании планируют продолжать инвестировать в совместное предприятие, которому будет принадлежать 100% Gmarket (Южная Корея).

По информации от источников, знакомых с ситуацией, новая компания может быть оценена примерно в 4 миллиарда долларов. Поскольку речь идёт о конфиденциальной информации, источники пожелали остаться неизвестными.

Alibaba стремится расширить своё присутствие на международном рынке, чтобы компенсировать замедление роста в своём основном бизнесе в сфере электронной коммерции в Китае.

Уточнения

Alibaba Group — китайская публичная компания, работающая в сфере интернет-коммерции, владелец веб-порталов Taobao.com, Tmall, Alibaba.com, AliExpress и ряда других.



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