Банк России разрешит выдавать кредиты по ставке выше 292 процентов

1:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января по 31 марта 2025 года Банк России приостанавливает действующие ограничения на полную стоимость потребительского кредита (ПСК). Это решение было принято Советом директоров банка и опубликовано на официальном сайте регулятора.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

В настоящее время существует предел ПСК на уровне 292% годовых. С его отменой заёмщики смогут получать кредиты с более высокими ставками. ПСК включает не только проценты по кредиту, но и все возможные дополнительные расходы, такие как комиссии и платежи третьим лицам.

Новое решение коснётся различных кредитных учреждений, включая банки, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кооперативы, ломбарды, а также микрофинансовые организации, которые будут иметь возможность предоставлять кредиты по новым условиям для отдельных категорий займов.

Представители регулятора отметили, что текущие ограничения могут привести к снижению доступности кредитов для населения и увеличению риска манипулирования расчётами ПСК, что могло бы привести к тому, что ставка останется выше 292%.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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