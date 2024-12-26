Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувший Россию Андрей Бурковский опубликовал редкое фото с семьёй
Киви нужно есть только так, тогда вы получите максимальную пользу
Эти 5 способов защитят вашу малину от червей
Три сорта огурцов для богатого урожая и идеального вкуса
Кошка или собака: как выбрать своего питомца
Как спасти кожу зимой: избегайте этих ошибок
Почему стоит подумать дважды перед тем, как попросить воду на борту
Глубинные черты русского человека — в спектакле Пётр I
Тайны лунных вулканов: как человек увидел обратную сторону спутника

Уже с 1 января 2025 года в России повысят пособия для безработных

1:23
Экономика

С 1 января 2025 года в России увеличатся выплаты безработным, а также зарплаты для ряда категорий работников, сообщает ОТР.

Деньги Российской Федерации
Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги Российской Федерации

Согласно федеральному закону № 419, повышение коснётся сотрудников здравоохранения, образования, культуры и науки. Индексация зарплат составит 13,2%, а в октябре 2025 года в государственных учреждениях заработные платы будут увеличены на 4,5%.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей. Компании, где оклады соответствуют этому уровню, будут обязаны повысить зарплаты. Регионы также повысят зарплаты своим работникам: например, в Волгоградской области увеличение составит 5,1%, а в Оренбургской — 8,3%.

С 1 февраля 2025 года пособие по безработице будет увеличено на 7,3% и составит 14 742 рубля. Чтобы получить пособие, граждане должны быть зарегистрированы в центре занятости и не иметь работы.

Уточнения

Посо́бие по безрабо́тице — регулярная государственная социальная денежная выплата лицам, признанным по закону безработными, в установленном надлежащем порядке. Решение о выплате пособия по безработице должно быть принято одновременно с принятием решения о признании гражданина безработным.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным
Наука и техника
МКС - это миф: почему новогоднее обращение космонавтов показалось подозрительным Аудио 
Усик и Фьюри отстранены от бокса
Новости спорта
Усик и Фьюри отстранены от бокса Аудио 
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой
Садоводство, цветоводство
Как правильно сеять морковь? Хитрость, чтобы не нужно было заниматься прополкой Аудио 
Популярное
Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи

Бизнес Wildberries в буквальном смысле растёт вверх. Компания купила 75-этажное здание для 17 тысяч сотрудников.

Татьяна Бакальчук купила 400-метровый небоскрёб в Москва-Сити под штаб-квартиру своей империи
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Одеяло не помещается в стиралку? Вот лайфхак, который спасёт ситуацию
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой Сергей Лебедев Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России Дмитрий Плотников Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль? Юрий Бочаров
Эмин Агаларов поделился фото с женой на новогодней Красной площади
Долина высказалась о будущем дочери Началовой: я расстроилась
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Данилу Козловского поразил пустующий в предпраздничной Москве ГУМ
Последние материалы
Почему хочется сладкого перед ПМС и как с этим бороться
Мистика и карма: почему нельзя плохо обращаться с кошками
Россия шла к уничтожению крепостного права трудной дорогой
Заправщик Ил-78. Небесный танкер дальней авиации России
Трансильвания: самые мистические места, которые нельзя пропустить
Показательные ракетно-бомбовые удары как пиар-акции по привлечению внимания: почему хуситы атакуют Израиль?
Постоянно что-то забываете? Этот лайфхак с упражнениями улучшит вашу память на 24 часа
Планетарное шоу года: Юпитер и Марс соединяются в небе
Обильный урожай яблок: секрет первой подкормки
Удобная шпаргалка по глубине высадки луковичных цветов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.