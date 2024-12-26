Уже с 1 января 2025 года в России повысят пособия для безработных

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года в России увеличатся выплаты безработным, а также зарплаты для ряда категорий работников, сообщает ОТР.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги Российской Федерации

Согласно федеральному закону № 419, повышение коснётся сотрудников здравоохранения, образования, культуры и науки. Индексация зарплат составит 13,2%, а в октябре 2025 года в государственных учреждениях заработные платы будут увеличены на 4,5%.

Кроме того, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей. Компании, где оклады соответствуют этому уровню, будут обязаны повысить зарплаты. Регионы также повысят зарплаты своим работникам: например, в Волгоградской области увеличение составит 5,1%, а в Оренбургской — 8,3%.

С 1 февраля 2025 года пособие по безработице будет увеличено на 7,3% и составит 14 742 рубля. Чтобы получить пособие, граждане должны быть зарегистрированы в центре занятости и не иметь работы.

Уточнения

Посо́бие по безрабо́тице — регулярная государственная социальная денежная выплата лицам, признанным по закону безработными, в установленном надлежащем порядке. Решение о выплате пособия по безработице должно быть принято одновременно с принятием решения о признании гражданина безработным.



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