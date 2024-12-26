Конфискация российских активов может спровоцировать дефолт США

Руководитель венчурного фонда из Кремниевой долины предупредил о серьёных последствиях, которые может вызвать возможная конфискация суверенных активов России коллективным Западом. Он отметил, что такая мера может спровоцировать долгосрочные экономические проблемы, в том числе — дефолт США.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг США

Предприниматель подчеркнул, что заморозка российских активов повлечёт за собой значительное падение доверия к долларовой платёжной системе, что в свою очередь ускорит утрату долларом статуса мировой резервной валюты.

Такое развитие событий приведёт к росту долларовой инфляции, повышению процентных ставок и, возможно, к дефолту по суверенным обязательствам США, пишет ТАСС.

Кремниевая долина, где расположены офисы таких гигантов, как Apple, Google и Tesla, является важным центром технологических инноваций и инвестиций.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).



До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



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