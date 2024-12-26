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Сколько денег в запасе хотели бы иметь россияне

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Экономика

Исследование, проведённое исследовательской группой Финансов Mail.ru среди 14,3 тысячи россиян, показало неожиданные результаты о финансовых целях граждан.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Большинство опрошенных (46%) заявили, что считают необходимым иметь накопления свыше миллиона рублей на случай непредвиденных обстоятельств., сообщает "Газета.ру".

Каждый пятый респондент назвал оптимальной сумму ровно в миллион рублей.

Однако фактическая ситуация с финансовым положением россиян не столь радужна. Только треть опрошенных (32%) имеет полноценную финансовую подушку безопасности. У 34% участников есть минимальные накопления, а 31% признались, что у них нет сбережений.

Уточнения

Сбереже́ния — часть полученного за некоторый период дохода, не потраченная на текущее потребление, а сохраненная и вложенная для использования в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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