Как повышение МРОТ повлияет на зарплаты россиян

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 16,6 % и составит 22 440 рублей.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Работодателям придётся повысить зарплаты сотрудников, чтобы они соответствовали минимальному размеру оплаты труда. Об этом рассказала РИА Новости эксперт проекта "Моифинансы.рф" Ольга Дайнеко.

Повышение МРОТ также потребует от работодателей увеличения других выплат. Если сотрудник работает полный рабочий день, но получает меньше установленного минимума, он может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. После проверки работодателя оштрафуют за необоснованный отказ в повышении зарплаты.

В 2024 году федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля. Регионы могут устанавливать свой минимальный размер оплаты труда, но он не должен быть ниже федерального. Например, в Москве МРОТ в 2024 году — 29 389 рублей, а в Санкт-Петербурге — 25 000 рублей.

Уточнения

Минима́льный разме́р опла́ты труда́ (МРОТ) — установленный минимум оплаты труда в час, день, неделю или месяц (год), который работодатель может (обязан) платить своему работнику, и за который работник может законно продать свой труд.





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