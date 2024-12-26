Сколько может потерять YouTube, если его заблокируют в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если видеохостинг YouTube заблокируют в России, он может лишиться более 20 миллиардов рублей доходов от рекламы.

Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ YouTube

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на результаты исследования Ассоциации блогеров и агентств (АБА).

"Огромное влияние на картину окажет ситуация с YouTube: на сегодняшний день на эту платформу приходится до 50% объемов всего рынка инфлюенс-маркетинга, чуть более 20 млрд рублей в год. Полная блокировка этого сервиса приведет к тому, что эти средства на время покинут рынок, пока не произойдет полная перестройка с российскими платформами во главе", - говорится в сообщении.

Уточнения

YouTube ( МФА: [ˈjuːt(j)uːb], юту́б, ютью́б) — американский видеохостинг, основанный в 2005 году. С октября 2006 года принадлежит компании Google.



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