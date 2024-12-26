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ВЭБ.РФ профинансирует литейное производство для грузовых автомобилей Урал

1:22
Экономика

Государственная корпорация ВЭБ.РФ предоставит финансирование для создания нового литейного производства полного технологического цикла, предназначенного для выпуска грузовых автомобилей "Урал".

Разливочная машина
Фото: commons.wikimedia.org by Afedchenko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Разливочная машина

Об этом сообщили в пресс-службе корпорации. Кредитный договор был подписан с АО "АЗ УРАЛ". Мощность производства составит 45 тысяч тонн чугунного литья в год.

Чугунное литьё будет производиться для автокомпонентов производителя и внешних потребителей. Планируется выпуск среднего и мелкого чугунного литья для ключевых систем автомобиля "Урал", а также деталей взамен импортных.

Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда рублей, из которых 2,6 миллиарда предоставит ВЭБ.РФ.

Финансирование осуществляется при поддержке Министерства промышленности и торговли России.

Ранее автомобильный завод "Урал" уже получил льготные займы на общую сумму 7,2 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности, который координируется ВЭБ.РФ.

Эти средства будут направлены на выпуск автокомпонентов для грузовиков «Урал», включая производство ведущих мостов и передних осей.

Уточнения

Чугу́н — сплав железа с углеродом (и другими элементами), в котором содержание углерода — не менее 2,14 % (точка предельной растворимости углерода в аустените на диаграмме состояний), а сплавы с содержанием углерода менее 2,14 % называются сталью.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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