Цены на российский газ рухнули вдвое из-за санкций ЕС

Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) в России резко упали в декабре. Это связано с запретом Евросоюза на импорт российского газа, который вступил в силу год назад.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

По данным агентства Reuters, стоимость оптовых партий СУГ снизилась с 28 тыс. до 14 тыс. рублей за тонну — двухкратное падение всего за месяц.

Что привело к снижению цен?

Эмбарго ЕС вызвало значительный избыток топлива на внутреннем рынке, поскольку объемы, ранее экспортируемые, теперь остаются в стране. При этом экспортные поставки остаются более выгодными: в Польше, например, тонна газа продавалась за 23 тыс. рублей. Однако не весь российский газ попал под санкции — около 20% от прежних объемов экспорта все еще возможно отправлять за границу.

Как используется СУГ?

СУГ, включающий пропан, бутан и их смеси, получают на нефтеперерабатывающих заводах или при добыче нефти и газа. Этот продукт применяется как топливо для автомобилей, в отоплении, а также в нефтехимической промышленности для производства полимеров, таких как полиэтилен и полипропилен.

Как изменилась география поставок?

Россия активно перенаправляет экспортные потоки СУГ в Азию. За первые девять месяцев 2024 года объемы поставок в страны региона, включая Китай, Турцию, Армению и Монголию, увеличились на 45% и достигли 1,2 млн тонн. В то же время экспорт в Европу за аналогичный период снизился на четверть, до 1,3 млн тонн, сообщает РБК.

Особая ситуация сложилась с поставками в Афганистан: там российские трейдеры сталкиваются с трудностями из-за невозможности получения безналичных расчетов.

"Афганские партнеры готовы платить только наличными, что создает логистические проблемы при транспортировке денег в Россию", — отметил один из участников рынка.

Санкции ЕС и их последствия

Евросоюз объявил о санкциях против российского СУГ в декабре 2023 года. Ограничения коснулись объемов газа на сумму €1 млрд, а инициатором эмбарго выступила Польша, один из крупнейших импортеров. Брюссель разрешил продлить существующие контракты максимум на год, что также усугубило давление на экспорт.

Уточнения

Сжи́женный газ — вещество, являющееся газом в обычных условиях (то есть при стандартной температуре и стандартном давлении), но могущее при некоторых условиях превращаться в жидкость (сжижаться).



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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