В России усилят контроль за документами мигрантов в банках

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России готовит новые меры для проверки документов мигрантов при открытии банковских счетов. Это должно помочь бороться с дропперами — людьми, чьи карты используются для незаконных финансовых операций. О разработках рассказал Богдан Шабля, глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка, в интервью РБК.

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Рабочие на стройке

Проблема с дропперами

По словам Шабли, значительная часть дропов — нерезиденты. Они используют поддельные, украденные или купленные документы для оформления банковских карт. Например, ID-карту мигранта можно приобрести на черном рынке всего за 10 тысяч рублей. Эти карты затем применяются для обналичивания или транзита похищенных денег.

Почему сложна проверка

Российские паспорта проверяются через базу МВД, но аналогичной возможности для иностранных документов нет. Это создает серьезные риски для банков и финансовой системы в целом.

Новые подходы к проверке

ЦБ, Росфинмониторинг и другие ведомства работают над созданием инструментов, которые помогут банкам эффективно идентифицировать нерезидентов.

"Мы изучаем, каким образом принимать нерезидентов на обслуживание, проверять их документы и проводить идентификацию", — отметил Шабля.

Возможные решения

Росфинмониторинг предлагает два пути решения проблемы. Первый — внедрение единого документа для иностранных граждан, что упростит их идентификацию. Второй — предоставление банкам доступа к миграционным данным. Оба варианта требуют серьезной проработки, но могут значительно снизить число мошеннических операций.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



Банк (от итал. banco — скамья, лавка, стол, на которых менялы раскладывали монеты) — коммерческая кредитно-финансовая организация, действующая на основании специального разрешения (лицензии), для которой законодательно установлены как специфичные возможности по операциям с денежными средствами, так и ограничения на виды деятельности.



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