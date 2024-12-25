ФАС запускает анализ логистики и цен на масло, хлеб и картофель

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ логистики масел, хлеба и картофеля, как сообщила пресс-служба антимонопольного органа 25 декабря.

Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Федеральной антимонопольной службы

Служба обратилась к поставщикам и крупнейшим торговым сетям, таким как "Магнит", "Пятерочка", "Дикси" и "Ашан", с просьбой предоставить информацию о том, как организована транспортировка, кто предоставляет транспортные услуги, объемы перевозок и тарифы, сообщают Известия".

На основе собранных данных ФАС оценит влияние затрат на транспортировку на конечную стоимость указанных продуктов для потребителей.

Если будут выявлены признаки нарушений антимонопольного законодательства по результатам анализа, служба примет соответствующие меры.

Уточнения

Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.





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