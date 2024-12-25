Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

Компания Toyota (Япония) объявила в среду о намерении донатить 1 миллион долларов (150 миллионов йен) на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе.

Фото: commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Логотип Toyota

В своем заявлении компания подчеркнула, что инаугурация нового президента является "уважаемой традицией", и выразила желание поддержать это событие вместе с другими организациями, подчеркивая тем самым свое расширяющееся присутствие на американском рынке, сообщает The Japan Times.

Это будет первый случай, когда Toyota сделает финансовый вклад в церемонию инаугурации президента США.

Ранее сообщалось, что Toyota по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в мире, однако её бизнес сталкивается с трудностями из-за жесткой конкуренции со стороны гибридных бензино-электрических автомобилей в США и электромобилей, производимых в Китае. Также позиции компании на рынках Юго-Восточной Азии постепенно ослабевают из-за появления китайских конкурентов.

Уточнения

Донат — название пожертвований в интернете.





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