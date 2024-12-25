Toyota отправит донат для церемонии инаугурации президента США

Компания Toyota (Япония) объявила в среду о намерении донатить 1 миллион долларов (150 миллионов йен) на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в январе.
В своем заявлении компания подчеркнула, что инаугурация нового президента является "уважаемой традицией", и выразила желание поддержать это событие вместе с другими организациями, подчеркивая тем самым свое расширяющееся присутствие на американском рынке, сообщает The Japan Times.
Это будет первый случай, когда Toyota сделает финансовый вклад в церемонию инаугурации президента США.
Ранее сообщалось, что Toyota по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в мире, однако её бизнес сталкивается с трудностями из-за жесткой конкуренции со стороны гибридных бензино-электрических автомобилей в США и электромобилей, производимых в Китае. Также позиции компании на рынках Юго-Восточной Азии постепенно ослабевают из-за появления китайских конкурентов.
Донат — название пожертвований в интернете.
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