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К чему нужно быть готовым экономикам стран в 2025 году

1:43
Экономика

"Приготовьтесь к нестабильным временам!"

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Фото: freepik.com is licensed under Free More info
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Об этом напомнил Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе, сообщает Reuters.

В настоящее время политические деятели и финансовые рынки стремятся понять, каким образом некоторые факторы будут влиять на глобальную экономическую ситуацию.

На данный момент неясно, введёт ли Дональд Трамп пошлины в диапазоне 10-20% на весь импорт, с возможным повышением до 60% на товары из Китая, или эти угрозы являются всего лишь стартовым шагом в переговорах. Если он решит ввести пошлины, последствия будут зависеть от того, какие отрасли окажутся наиболее пострадавшими и где последует ответный удар.

Китай, как вторая по величине экономика в мире, сталкивается с нарастающим давлением, вынуждающим его к глобальной трансформации, поскольку рост, наблюдавшийся в последние годы, начинает замедляться. Экономисты утверждают, что стране необходимо сократить чрезмерную зависимость от сектора производства и уделить больше внимания поддержке граждан с низким уровнем дохода.

Сможет ли Европа, экономика которой после пандемии ещё больше отстала от экономики США, решить основные проблемы — такие как нехватка инвестиций и дефицит квалифицированной рабочей силы? Прежде всего ей необходимо преодолеть политические трудности, связанные с двумя крупнейшими экономиками еврозоны — Германией и Францией.

Также продолжение конфликтов на Украине и Ближнем Востоке может оказать влияние на колебания цен на энергоресурсы, что, в свою очередь, затронет мировую экономику.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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