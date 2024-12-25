Проезд на общественном транспорте в Москве в новогоднюю ночь сделают бесплатным

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, жители и гости столицы смогут воспользоваться метро, МЦК и наземным городским транспортом бесплатно с 20:00 до 06:00.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:81-740_Rusich_violet_New_Year_train_interior.jpg by Пресс-служба Правительства Москвы Россия, фиолетовый новогодний поезд

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

140 наиболее популярных маршрутов наземного транспорта — автобусы, электробусы и трамваи, а также 18 регулярных ночных маршрутов будут перевозить пассажиров круглосуточно. Работу МЦД продлят до 3 часов ночи, передает "РГ".

На Рождество метро и МЦК будут работать до двух часов ночи, МЦД — до трёх часов, а 149 маршрутов наземного городского транспорта будут развозить пассажиров до 03:30.

Также с 30 декабря по 8 января парковка на всех улицах города будет бесплатной (кроме парковок со шлагбаумом).

Уточнения

Метрополите́н ме́тро — городская внеуличная железная дорога, имеющая собственный габарит, инженерно отделённая от любого другого вида общественного транспорта и пешеходного движения и предназначенная для пассажирского движения.





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