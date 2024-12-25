Почти каждый пятый россиянин опасается сокращения в 2025 году

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно результатам опроса, почти каждый пятый житель России (19%) боится потерять работу в 2025 году.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увольнение

Остальные опрошенные не испытывают страха увольнения или затруднились ответить, сообщает Газета.Ru.

Больше всего сокращений опасаются работники финансовой сферы в возрасте от 35 до 45 лет. В 2023 году о возможном сокращении тревожились только 5% респондентов. В 2024 году этот показатель вырос до 10%, но всё ещё остаётся низким по сравнению с текущими опасениями.

Дефицит кадров на рынке труда усиливает инфляционное давление и вызывает у граждан страх остаться без работы. Это создаёт замкнутый круг проблем.

Работники финансовой сферы переживают непростые времена из-за повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования. Сокращение сотрудников — непопулярная мера экономии бюджета.

Во время экономической нестабильности компании могут тратить больше средств на поиск новых работников.

Опрос проводился среди более чем 3 тысяч россиян.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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