Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перерасчёт за воду и свет: в каких случаях вы имеете право на возмещение
Закрытие студий маникюра в России: скрытые причины
Ксения Собчак рассказала, за что уважает SHAMANа
Климатическая катастрофа: вулканы готовят человечеству новые вызовы
Как витамин C помогает защитить дёсны от инфекций: что говорят исследования
Фитнес для похудения: 5 правил и лучшие упражнения
Электронный ошейник: жестокость или необходимость
Откажитесь от этих принципов: шесть правил ЗОЖ, которые давно пора пересмотреть
Как избавиться от скрипа стеклоочистителей

Почти каждый пятый россиянин опасается сокращения в 2025 году

1:14
Экономика

Согласно результатам опроса, почти каждый пятый житель России (19%) боится потерять работу в 2025 году.

Увольнение
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увольнение

Остальные опрошенные не испытывают страха увольнения или затруднились ответить, сообщает Газета.Ru.

Больше всего сокращений опасаются работники финансовой сферы в возрасте от 35 до 45 лет. В 2023 году о возможном сокращении тревожились только 5% респондентов. В 2024 году этот показатель вырос до 10%, но всё ещё остаётся низким по сравнению с текущими опасениями.

Дефицит кадров на рынке труда усиливает инфляционное давление и вызывает у граждан страх остаться без работы. Это создаёт замкнутый круг проблем.

Работники финансовой сферы переживают непростые времена из-за повышения ключевой ставки и ужесточения регулирования. Сокращение сотрудников — непопулярная мера экономии бюджета.

Во время экономической нестабильности компании могут тратить больше средств на поиск новых работников.

Опрос проводился среди более чем 3 тысяч россиян.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции
Наука и техника
Золотое кольцо, скрывавшее тайну 1800 лет, найдено во Франции Аудио 
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей
Еда и рецепты
Как приготовить салат Цезарь, который удивит всех гостей Аудио 
Популярное
Паспорт вместо прав: новые требования для водителей

Верховный суд РФ разъяснил, почему водительские права не заменяют паспорт при перевозке грузов. Узнайте, в каких случаях нужен гражданский документ.

Паспорт вместо прав: новые требования для водителей
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Секреты использования соды, о которых вы не знали
Электрические гирлянды навсегда испортили встречу Рождества Игорь Буккер Российские пенсионеры отдают мошенникам миллионы рублей. Нищих пенсионеров больше нет? Любовь Степушова Самолёт Embraer 190. Тропическая безопасность для региональных перелётов Дмитрий Плотников
Одинокий Воробьёв: ничего хорошего о детстве и мечта о новогодней ночи в поезде
5 лучших сортов томатов для посадки в 2025 году
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
В Швейцарии расписались в отказе от санкционного нейтралитета
Последние материалы
5 лучших мест в Башкирии зимой
На Солнце ожидается ещё одна мощнейшая вспышка
Приход Трампа к власти может отразиться на экономике России
Как приготовить куриную грудку с начинкой из овощей — диетолог Королева поделилась рецептом
Юрий Стоянов рассказал, почему не разрешил дочери стать актрисой
Ошибки ухода, которые сокращают жизнь вашего питомца
Стало известно, почему Аллу Пугачёву никто не сможет заменить на российской эстраде
Как избежать похмелья: ключ к выбору правильного вина
Как приучить кошку к воде: советы экспертов
Как привычка перед запуском может продлить жизнь авто
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.