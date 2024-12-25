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Путь к успеху или очередная неудача — Nissan и Honda объединяются

2:03
Экономика

Nissan и Honda (Япония) официально начали переговоры о слиянии.

nissan GTR 2022
Фото: Wikipedia by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
nissan GTR 2022

Это связано с необходимостью адаптации к изменениям в автомобильной индустрии, включая переход от бензиновых автомобилей к электромобилям.

Однако даже объединение двух компаний из одной страны не гарантирует успеха. История автомобильных сделок полна примеров неудач и разочарований, сообщает The New York Times.

Слияние двух крупных международных производственных предприятий — сложная задача, требующая согласования различных технологий, моделей и подходов к ведению бизнеса. Успех слияния зависит от способности амбициозных менеджеров и инженеров, которые десятилетиями конкурировали друг с другом, наладить сотрудничество.

Придется отказаться от команд и проектов или изменить их, а руководителям — передать власть другим. Иногда объединению компаний препятствуют руководители, вынуждая их продолжать работу на убыточных заводах. Несколько лет назад Ford Motor (США) и Volkswagen (Германия) решили объединить усилия в сфере разработки электромобилей и технологий автономного управления. Однако компании приняли решение закрыть проект по производству беспилотных авто, а сотрудничество в области электромобилей не принесло ожидаемых результатов.

Однако были примеры и успешного сотрудничества. В течение более чем двух десятилетий Nissan был младшим партнёром в альянсе с Renault. Это сотрудничество помогло Nissan избежать банкротства и стать прибыльной компанией. С 1998 года Hyundai и Kia, два южнокорейских автопроизводителя, находятся в альянсе. Вместе они входят в число крупнейших производителей автомобилей в мире. Компании используют общие ресурсы для исследований, проектирования и производства, но при этом у них разные отделы продаж и маркетинга.

 

Уточнения

Ма́ркетинг или марке́тинг — организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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