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Wildberries и Russ (РВБ) купят небоскрёб возле Москва-Сити

0:59
Экономика

Wildberries и Russ (РВБ) планируют совместно приобрести строящееся высотное здание возле "Москва-Сити" у моста "Багратион" для размещения новой штаб-квартиры.

Высотки
Фото: unsplash.com by Samson Duborg-Rankin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Высотки

Завершение строительства объекта запланировано на 2030 год. Согласно информации РБК, площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 0,56 га. В небоскрёбе высотой 398 метров смогут работать 17 тысяч сотрудников.

"Бизнес-центр у моста "Багратион" — это оптимальный выбор, так как здание будет удобно расположено и учитывает наши планы по масштабированию бизнеса", — отметила основательница Wildberries Татьяна Ким.

Застройщиком выступает компания "Галс Девелопмент". Проект находится в стадии согласования и экспертизы проектной документации. Сумма сделки не разглашается.

Уточнения

Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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