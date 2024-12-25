Пенсии и соцпособия в новогодние праздники: в Госдуме рассказали, когда россияне получат деньги

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Пенсионеры, ожидающие свои выплаты в новогодний период, начнут получать средства с 28 декабря 2024 года. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пожилой мужчина с телефоном

По словам парламентария, выплаты будут осуществлены досрочно, что также касается получателей детских пособий. Речь идёт о выплатах по беременности и родам, уходу за ребёнком, а также пособиях для малоимущих семей.

Чаплин уточнил, что данная мера будет действовать для всех указанных категорий граждан в период праздников, пишет NEWS.ru.

Кроме того, ранее депутат Светлана Бессараб сообщила, что с 1 октября 2025 года в России увеличатся военные пенсии на 4,5%. По её словам, после последнего повышения военные пенсии теперь составляют 89,83% от уровня замещения, что превышает нормы законодательства.

Уточнения

Социа́льные вы́платы (вы́платы социа́льного хара́ктера) — выплаты работнику, не зависящие от количества и качества труда, и не являющиеся стимулирующими или компенсационными, входят в социальный пакет.



Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации.



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