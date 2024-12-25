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Названы самые выгодные способы сбережения денег в 2025 году

1:18
Экономика

Экономист Михаил Беляев рассказал россиянам о самых выгодных способах хранения сбережений в 2025 году. По его словам, открытие банковских вкладов с высокими процентными ставками остается самым надежным и прибыльным вариантом для большинства людей.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Беляев подчеркнул, что благодаря высокой процентной ставке, которая сохранится на уровне около 20%, банковские вклады обеспечивают стабильный доход. Он также отметил, что высокие ставки в ближайшие полгода будут поддерживаться, что делает этот инструмент привлекательным для тех, кто не имеет опыта в инвестициях.

Для тех, кто рассматривает долгосрочные накопления, экономист предложил обратить внимание на золото и иностранные валюты. Он отметил, что золото, как правило, дорожает со временем, но требует длительных вложений, так как его стоимость может колебаться, пишет"Лента.ру" 

Также Беляев не исключил возможности инвестирования в криптовалюту, но отметил, что её рынок непредсказуем и сильно зависит от краткосрочных скачков цен. Тем не менее, экономист полагает, что краха криптовалюты в ближайшее время не предвидится.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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