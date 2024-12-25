Когда такси в Новый год обойдётся дешевле всего? Названо оптимальное время!

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Такси в новогоднюю ночь выгоднее всего вызывать в двух временных промежутках: с 22:00 до полуночи и с 2:30 до 4:30. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса "Яндекс Go", пишет агентство "Прайм".

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобиль такси, брендированный сервисом Яндекс.Такси

В компании уточнили, что в новогоднюю ночь тарифы на такси не фиксируются, и стоимость поездок может увеличиваться из-за высокого спроса и недостатка водителей.

По словам представителей сервиса, ближе к бою курантов водители часто завершают смену, чтобы встретить Новый год с близкими, что приводит к уменьшению количества машин.

Самое выгодное время для вызова такси — промежуток с 2:30 до 4:30 утра, когда спрос начинает снижаться, а стоимость поездок возвращается к нормальному уровню, отметили в компании.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года. Отмечается многими государствами и их гражданами в соответствии с принятыми традициями.



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